Une saison de 60 buts pour Crosby? (vidéo)

(98,5 Sports) - Au rythme auquel il remplit le filet, le capitaine des Penguins de Pittsburgh est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière.

En 33 matchs depuis le début de la saison, Crosby a marqué 26 buts, un sommet dans la LNH.

«Quand tu te sens bien, que tu joues avec confiance, tu es plus prompt à tirer au but, a expliqué Crosby à NHL.com. Tu ne réfléchis pas trop avant de passer à l'action. Nous avons vraiment une bonne équipe. Les gars sont vraiment sérieux et s'appliquent à leur tache. On est unis, on se tient les coudes serrés. De mon côté, comme tous les autres, je fais ce que j'ai à faire.»

S'il tient la cadence, il pourrait atteindre le plateau des 60 buts en 76 parties, ce qui serait également un sommet personnel. Le no 87 a inscrit 51 buts en 2010, mais il n'a jamais dépassé la marque des 39 buts à ses 11 autres saisons dans le circuit Bettman.

Ce qu'a accompli Crosby depuis le début de la saison est d'autant plus impressionnant qu'il a raté le début de saison des siens à la suite d'une commotion cérébrale. À ce moment-là, il s'agissait de sa troisième commotion en six saisons et les Penguins disaient que leur joueur étoile était sur la touche pour une durée indéterminée... laissant craindre le pire.

«J'étais déjà passé par là et je savais que je devais être patient. Le fait que j'aie été en mesure de patiner peu de temps après a été un signe encourageant. Je pouvais faire preuve de patience tout en sachant que ce ne serait pas trop long. Je me sentais mieux et je savais que tout allait bien aller.»

La meilleure façon de dissiper les doutes, c'était d'inscrire son nom sur la feuille de pointage.

Et c'est exactement ce qu'il a fait, y allant d'une production de 14 buts à ses 14 premiers matchs suivant son retour.