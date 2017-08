Une victoire signée Piatti

MONTRÉAL - Ignacio Piatti a encore connu un match spectaculaire en ajoutant deux buts à son total et il a aidé l'Impact de Montréal à grimper au-dessus de la ligne rouge au classement de l'Association de l'Est grâce à une victoire de 3-1 face au Real Salt Lake, samedi.

Cette victoire a été signée Piatti, qui en plus de ses deux buts en première demie, a animé le jeu à plusieurs reprises.

Anthony Jackson-Hamel a aussi fait plaisir aux 19 541 spectateurs en touchant la cible pour l'Impact (10-8-6), qui a doublé l'Atlanta United au sixième rang dans l'Est. Atlanta a toutefois deux matchs en main sur la formation montréalaise.

Piatti, qui a manifesté son mécontentement concernant les négociations d'une prolongation de contrat après la victoire de 3-0 face au Fire de Chicago, mercredi, totalise 14 buts en 19 matchs cette saison.

L'Argentin âgé de 32 ans a également inscrit six buts à quatre dernières rencontres, aidant l'équipe à gagner quatre rencontres d'affilée pour une première fois depuis mars 2013.

De plus, l'Impact, qui disputait une troisième rencontre en huit jours. a marqué trois buts dans trois matchs de suite pour une première fois depuis son arrivée en MLS en 2012.

Luis Silva a fourni la réplique du Real Salt Lake (8-13-5), qui avait un dossier de 3-0-3 à ses six dernières sorties.

L'Impact sera de retour en action dimanche, quand il accueillera le Toronto FC.

Nacho, encore et toujours

Signe des choses à venir, Piatti a été le premier à cogner à la porte dès la quatrième minute de jeu. Sa frappe a toutefois été bloquée en défense.

Jackson-Hamel s'est ensuite échappé seul devant le gardien Nick Rimando à la huitième minute, mais il a mal ajusté sa dernière poussée du ballon et n'a jamais pu tirer.

Piatti a finalement ouvert la marque à la 11e minute. Jackson-Hamel a attiré la défense du Real Salt Lake vers le centre du terrain, avant de rejoindre Blerim Dzemaili dans l'espace. En situation de deux contre un, Dzemaili a réussi une passe parfaite vers Piatti, qui n'a pas l'habitude de rater pareille occasion.

Des petites erreurs des locaux en défense ont permis au Real Salt Lake de menacer à leur tour et ils ont finalement répliqué à la 26e minute.

Silva a complété un échange rapide avec Albert Rusnak et a surpris le gardien Evan Bush à l'aide d'une puissante frappe.

Ce but mettait fin à une séquence de 284 minutes de Bush sans accorder de but, la sixième plus longue cette saison en MLS.

Piatti a rappelé au Real Salt Lake que c'était lui qui était responsable du spectacle et il a redonné les devants au Bleu-blanc-noir dès la 29e minute.

Posté au coeur de la surface de réparation des visiteurs, Jackson-Hamel a donné le ballon en retrait à Piatti. L'Argentin a ensuite calmement débordé le défenseur Tony Beltran avant de surprendre Rimando avec un tir à contre-courant.

Bush a ensuite permis à l'Impact de retraiter au vestiaire avec l'avance, réalisant un bel arrêt à la 43e minute sur une déviation à bout portant de Silva après un autre échange avec Rusnak.

Jackson-Hamel a relancé le bal au retour de la pause, faisant bouger les cordages à la 47e minute. Louis Béland-Goyette a placé le ballon dans l'espace derrière la défense du RSL et Jackson-Hamel a parfaitement synchronisé sa course pour le récupérer et battre Rimando.

Les deux équipes se sont échangé une frappe sur le poteau, à la 54e minute pour Dzemaili et à la 60e pour Silva.

Dzemaili et Jackson-Hamel ont aussi raté des occasions en or pour l'Impact, imprécis lors du dernier geste.

De son côté, Piatti a cru pendant quelques instants avoir complété son tour du chapeau à la 56e minute, mais le but a été refusé puisqu'il était hors jeu.

Comptant déjà sur un onze partant avec cinq joueurs qui n'avaient pas joué la rencontre de mercredi, l'entraîneur-chef Mauro Biello a continué à offrir des minutes de jeu à ceux qui en ont moins eues depuis le début de la campagne.

Andrés Romero a même été envoyé dans la mêlée pour le dernier quart d'heure. Le retour au jeu de l'Argentin en juin avait été écourté par une blessure à une cuisse.