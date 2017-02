Une vidéo poignante des Falcons fait l'apologie de la fraternité (vidéo)

(98,5 Sports) - Si les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont réussi la plus grande remontée de l'histoire du Super Bowl, il y a de l'autre côté de l'histoire l'équipe qui a subi cette remontée.

La défaite des Falcons d’Atlanta, 34-28, est certainement l’une des plus cruelles jamais subie par une équipe dans un match de championnat, tous sports confondus. Il menait par 25 points ers la fin du 3e quart.

Cinq jours plus tard, les Falcons ont publié sur leurs plateformes une vidéo qui fait l’apologie de la fraternité, des liens qui se tissent dans la douleur et qui rendent le groupe encore plus fort.

La poignante et intense narration est faite par l’ancien joueur de la NFL Derrick Moore, aujourd’hui aumônier de l’équipe de football de l’université Georgia Tech.

La vidéo adopte un ton dramatique et épique dans la tradition des films de la NFL.

Voici une traduction libre du texte de Derrick Moore

«La fraternité n’est pas le produit de la prospérité, c’est un lien tissé par notre engagement en des temps d’obscurité et de douleur. Nous avons tout donné : notre effort, notre passion, notre lutte. Nous étions si près du but, mais nous ne l’avons pas atteint.

Alors que nous sommes abattus, deux choix s’offrent à nous : nous pouvons rester par terre et nous laisser vaincre par ce moment, ou nous encaissons la douleur, toute la douleur, et nous nous battons encore plus fort. Nous n’avons pas conquis ce que nous étions venus chercher, ce moment ne définira pas ce que nous sommes, mais notre réponse le fera.

Alors nous cherchons au plus profond de nous. Nous nous relevons, nous revenons encore plus forts et nous poussons ceux qui nous entourent à faire de même. Ce sont les exigences de notre fraternité.

Nous avons bâti les fondations de notre histoire, de notre rêve. Nous refusons que notre fraternité se perde dans la noirceur. Les ténèbres ont soudé nos liens et embrasé notre destin.

C’est dans la fraternité que nous tombons, que nous croyons, que nous nous relevons. »

avec cbssports.com

The Brotherhood was built to rise again. #InBrotherhood pic.twitter.com/t0iiIzBVvY — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) 10 février 2017