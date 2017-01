Usain Bolt appele à une ligne ouverte

MANCHESTER, Royaume-Uni - Les membres de la chaîne télé de Manchester United ont été surpris quand Usain Bolt a appelé pour commenter la victoire de 2-1 de l'équipe contre Middlesbrough, samedi.

Lors du segment de ligne ouverte après le match, l'animatrice Mandy Henry a présenté la personne qui a appelé comme étant «Usain, de Jamaïque», et elle a ajouté: « Ce n'est quand même pas Usain Bolt, non? »



Le détenteur de neuf titres olympiques a répondu: « C'est Usain Bolt ».



« Ils ont joué comme le Manchester United d'antan, a poursuivi Bolt. Ils n'ont jamais lâché prise et ont persévéré. Ils ont utilisé la manière "Manchester United". Ce fut un grand match et je suis très heureux. »



Le sprinter jamaïcain a confirmé par le biais de son compte Twitter qu'il était bel et bien celui qui avait appelé.

Henry lui a répondu en disant: « Désolé Usain, nous ne pensions pas que c'était toi! Profite des célébrations en Jamaïque et appelle à nouveau après le match contre West Ham lundi soir! »