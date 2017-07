Valtteri Bottas remporte le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche

SPIELBERG, Autriche - Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a su profiter de sa première place sur la grille de départ et il a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche, dimanche.

Il s'agissait de la deuxième victoire de Bottas cette saison, après celle acquise en Russie le 30 avril. Le Finlandais semble se plaire en Autriche, où il avait obtenu son premier podium en carrière alors qu'il pilotait pour Williams en 2014.



Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a pris le deuxième rang et le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a complété le podium. Ce résultat a ainsi permis à Vettel de creuser l'écart au championnat des pilotes devant Lewis Hamilton, qui a fini quatrième.



Bottas en a fait juste assez pour empêcher Vettel de le rattraper, et l'Allemand a croisé le fil d'arrivée avec un retard de seulement 0,6 seconde.



Ricciardo a démontré son sang-froid dans sa lutte pour la troisième place avec Hamilton, qui a tenté de dépasser l'Australien à quelques reprises au cours des deux derniers tours. En vain.

Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a effectué une belle remontée au classement après être parti de la 18e place et complété le top-10, tout juste derrière son coéquipier chez Williams Felipe Massa.



Hamilton était parti de la huitième position sur la grille, dimanche.



Le Britannique avait signé le troisième temps en qualifications derrière Vettel et Bottas, mais il a écopé d'une pénalité de cinq places pour avoir procédé au remplacement non autorisé de sa boîte de vitesses il y a deux semaines après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui avait été remporté par Ricciardo.