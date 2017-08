Walker joue 65 et mène par deux coups

AKRON, Ohio - Jimmy Walker a fait fi de la pluie et a remis une carte de 65 (moins-5), vendredi, ce qui lui a permis de prendre les commandes de l'Invitation Bridgestone par deux coups.

L'Américain âgé de 38 ans a vu sa ronde être interrompue pendant près de cinq heures en raison d'averses.



Walker connaît enfin de bons moments au cours d'une année marquée par sa lutte contre la maladie de Lyme et de la fatigue extrême. Le moment arrive à point pour Walker, qui défendra son titre du Championnat de la PGA le week-end prochain.



Il a réussi des oiselets sur les deux normales-3 du neuf de retour à Firestone et il se retrouve à moins-7 après 36 trous.



Le Belge Thomas Pieters a raté un roulé de six pieds pour un oiselet au 18e trou et il s'est contenté d'un score de 70. Il accuse deux coups de retard sur Walker.



Rory McIlroy a joué 69 et il fait partie du groupe suivant à moins-4 en compagnie de Zach Johnson (67) et Hideki Matsuyama (67).



Jordan Spieth (70) a terminé sa journée avec deux oiselets consécutifs et il se retrouve à moins-3, en compagnie d'Adam Hadwin (69), d'Abbotsford, en Colombie-Britannique.



Mackenzie Hughes, de Dundas en Ontario, a joué une deuxième ronde d'affilée de 74 et il se retrouve à égalité au 68e rang à plus-8.