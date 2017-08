Williams est efficace au monticule et les Pirates blanchissent les Tigers 3-0

PITTSBURGH - Trevor Williams a accordé un coup sûr en sept manches au monticule pour remporter son duel contre Jordan Zimmermann, lundi soir, et les Pirates de Pittsburgh ont blanchi les Tigers de Detroit 3-0.

Williams (5-4) a retiré cinq frappeurs sur des prises et alloué deux passes gratuites. Il n'a accordé qu'un coup sûr, soit un simple à Brian McCann en début de troisième manche. Williams a effectué un sommet personnel de 107 lancers et il n'a permis à aucun coureur d'atteindre le troisième coussin.



Les Pirates ont ainsi signé leur troisième victoire consécutive pour s'approcher à quatre parties des Cubs de Chicago dans la section centrale de la Ligue nationale.



Francisco Cervelli a donné le ton pour les Pirates avec un double d'un point aux dépens de Zimmermann (7-9) en deuxième manche. John Jaso a complété la marque avec un circuit de deux points en septième.



Zimmermann a fait fendre l'air à trois frappeurs et il a distribué deux buts sur balles en sept manches de travail. Les Tigers ont encaissé une troisième défaite d'affilée, après avoir connu une séquence de quatre victoires.



Marlins 2 Nationals 3



Max Scherzer a lancé pendant sept manches à son premier départ depuis qu'il a été tenu à l'écart du jeu en raison de spasmes au cou et les Nationals de Washington ont battu les Marlins de Miami 3-2.



Bryce Harper a claqué une longue balle pour les Nationals et Adam Lind a cogné un simple pour briser l'égalité en huitième manche. Les Nationals possèdent maintenant 14 matchs d'avance sur les Marlins au premier rang de la section Est de la Nationale.



Brandon Kintzler (4-2) s'est occupé de la huitième manche et il a inscrit la victoire à sa fiche. Sean Doolittle a obtenu les trois derniers retraits de la rencontre et il a enregistré un sixième sauvetage avec les Nationals et un neuvième cette saison. Les deux lanceurs ont été acquis un peu avant la date limite des transactions.



Le partant des Marlins, Chris O'Grady, a quitté la partie en deuxième manche en raison d'une blessure. Jarlin Garcia (0-2) a concédé un point et trois coups sûrs en huitième et il a subi la défaite.



Padres 3 Reds 11



Joey Votto a étiré les bras dans un troisième match consécutif pour rejoindre Ted Kluszewski au chapitre des longues balles en carrière avec les Reds de Cincinnati, qui ont malmené les Padres de San Diego 11-3.



Les Reds ont réussi quatre circuits au total, et Patrick Kivlehan a frappé son premier grand chelem en carrière. Adam Duvall et Zack Cozart ont aussi cogné des coups de quatre buts.



Le 251e circuit de Votto en carrière aux dépens de Jhoulys Chacin (11-8) lui a permis de se hisser au cinquième échelon en compagnie de 'Big Klu', le joueur de premier but qui coupait les manches de son uniforme afin de permettre à ses énormes biceps de s'exprimer plus librement.



La 136e longue balle de Votto au Great American lui a aussi permis de surpasser Jay Bruce pour le plus grand nombre de circuits dans ce stade du Baseball majeur.