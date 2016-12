Les Youtubers les mieux payés du monde en 2016

Le Suédois Felix Kjellberg, alias PewDiePie/Photo: The Associated Press

Le Suédois Felix Kjellberg, alias PewDiePie/Photo: The Associated Press

On en parle en ondes : Forbes a publié sa liste des Youtubers les mieux payés au monde (9:04) Publié le dimanche 11 décembre 2016 dans Week-end extra Avec Mathieu Roy

(98,5 FM) - Le magazine américain Forbes a récemment publié son classement des Youtubers les mieux payés en 2016.

Comme l'an passé, c’est le Suédois Felix Kjellberg, alias PewDiePie, qui trône au sommet du palmarès. En effet, il peut se targuer d'être le Youtuber le mieux payé de la planète. Entre juillet 2015 et juin 2016, il a engrangé pas moins de 15 millions de dollars américains. Il aurait fait trois millions $ de plus qu’en 2015.

Son métier : il commente, en anglais, ses performances lors de parties de jeux vidéo. Le jeune homme de 26 ans a 50 millions d'abonnés sur YouTube.

En deuxième place, on retrouve l’humoriste américain Roman Atwood. Il a touché huit millions de dollars. Ce dernier est suivi par Lilly Singh, une rappeuse et comédienne canadienne, qui a récolté 7,5 millions $ entre juillet 2015 et juin 2016.

Dans le top 10 des Youtubers les mieux payés, la seule personne qui ne s’exprime pas en anglais est German Garmendia, un Chilien de 26 ans, qui s’occupe de la chaîne HolaSoyGerman. Suivi par plus de 30 millions d'abonnés, il est une vedette en Amérique du Sud. Il obtient la huitième place.

Top 10 des Youtubers les mieux payés en 2016

1. Felix Kjellberg (PewDiePie) : 15 millions $

2. Roman Atwood : 8 millions $

3. Lilly Singh : 7,5 millions $

4. Le duo Smosh : 7 millions $

5. Rosanna Pansino : 6 millions $

6. Tyler Oakley: 6 millions $

7. Markiplier : 5,5 millions $

8. German Garmendia : 5,5 millions $

9. Rhett and Link : 5 millions $

10. Colleen Ballinger : 5 millions $

(Avec Boursorama / LifeStyle)