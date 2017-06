Inondations : précautions à prendre avant de retourner à la maison

(98,5 FM) - Alors que l'eau est redescendue, les résidents sinistrés qui regagnent leur domicile doivent prendre des précautions afin de ne pas mettre leur santé en danger.

Toxicologue à la Direction de la santé publique de Montréal, Luc Lefebvre s’est entretenu avec Benoit Dutrizac afin d’expliquer pourquoi les personnes sinistrées doivent être très vigilantes lorsqu’elles regagneront leur domicile.

«L’eau est chargée de microorganismes, des bactéries et des virus et donc à partir du moment où on va travailler dans la maison pour retirer cette eau, on va être en contact avec des meubles, équipements qui ont été contaminés par cet eau-là.»

Voici quelques précautions à prendre avant d’entreprendre des travaux:

-ouvrir les fenêtres

-Porter des équipements de protection lorsqu’on fait des travaux : bottes de caoutchouc, des gants, un masque.

-Ne pas se toucher les mains et la bouche après avoir touché aux meubles et matériaux inondés.

Selon le toxicologue, les problèmes gastro-intestinaux sont les plus fréquents. Mais il y a également des risques d’autres problèmes.

«Si on est en contact avec les moisissures, cela peut générer des effets irritatifs au niveau cutanés et respiratoire.»

Gare au monoxyde de carbone

Un autre conseil très important de l’expert consiste à ne jamais utiliser un appareil à moteur à l’intérieur d’une maison parce que cela va générer du monoxyde de carbone.

«C’est extrêmement dangereux pour les personnes. Il faut placer les équipements suffisamment loin de la maison. Et pour s’assurer que le monoxyde de carbone ne nous atteint pas parce que c’est inodore et incolore, on devrait avoir un détecteur de monoxyde de carbone dans le local.»