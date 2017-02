Jouer dehors pour limiter la myopie

(98,5 FM) - À l'occasion de la semaine de relâche, les optométristes québécois demandent aux parents d'envoyer leurs enfants jouer dehors.

«Des études ont démontré que lorsque les jeunes jouent dehors, il y a moins d’incidence de myopie. Jouer dehors pendant une demi-heure diminue l’incidence de myopie de 14%. Le fait de moins forcer (sa vue) avec les écrans électroniques améliore le niveau de vision et donc baisse le niveau de myopie», a soutenu Steven Carrier, président de l’Association des optométristes du Québec en entrevue avec Benoit Dutrizac.

«L’humain est un prédateur et l’œil était fait pour chasser et voir au loin. De voir de près, c’était accessoire. Maintenant, l’œil est surtout utilisé pour voir de près, ce qui fait que l’incidence de myopie augmente de façon exponentielle. Quand on joue à l’extérieur, on regarde au loin et on repose les yeux.»

Le spécialiste explique que ce sont surtout les écrans électroniques utilisés de près qui sont nocifs pour la vue des enfants. On doit donc limiter l’utilisation des téléphones intelligents et des tablettes électroniques. La télévision ne cause pas de problème si elle est regardée à une distance raisonnable.

Sur une longue durée d’utilisation, la lumière bleue émise par les écrans électroniques est également nocive.

«À court terme, la lumière bleue amène un inconfort et à moyen terme, ça peut même empêcher l’utilisateur de dormir. Et à très long terme, après une dizaine d’années. Ça peut amener un effet au niveau de la rétine, de dégénérescence maculaire», a indiqué l'optométriste.