Miley Cyrus et Jimmy Fallon, incognito dans le métro? (vidéo)

On en parle en ondes : Jimmy Fallon et Miley Cyrus chantent incognito dans le métro de New York. (3:12) Publié le jeudi 15 juin 2017 dans Le Québec maintenant Avec Richard Chateauvert

(98,5 FM) - Les passagers du métro de New York en ont eu pour leur argent quand ils ont réalisé que les chanteurs qu'ils écoutaient en sortant de leur wagon étaient nul autre que Miley Cyrus et Jimmy Fallon.

L’animateur du Tonight Show, Jimmy Fallon et la chanteuse Miley Cyrus ont décidé de chanter dans le métro de New York de façon incognito.

Arborant chacun de larges lunettes fumées, une perruque et un chapeau de cowboy, Cyrus et Fallon ont interprété «Jolene», une chanson popularisée par Dolly Parton.

Alors que la foule devenait de plus en plus nombreuse près des chanteurs et musiciens, Cyrus et Fallon ont retiré leur déguisement pour le plus grand bonheur des voyageurs.

Voyez leur performance: