Pâques: les meilleures recettes de Giovanni Apollo

Agneau Pascal

Ingrédients

1 gigot d'agneau désossé de 3lbs environ

4 c.a.s d’huile d’olive

Mélange aromatique:

2 c.a.s d’huile d’olive

3 c.a.s de moutarde forte

10 feuilles de basilic

10 tiges de persil haché

5 gousses d’ail hachées

1 branche de romarin haché

1 branche de thym haché

Sel et poivre

Préparation

Dans une casserole, mettre l’huile d’olive et colorer à feu vif le gigot de tous les côtés puis réserver dans un plat allant au four et laisser refroidir.

Dans un bol, mettre tous les ingrédients du mélange aromatique et mélanger, puis recouvrir généreusement de ce mélange le gigot. Mettre le gigot dans un four chaud à 375F pendant 40 minutes.

Après cuisson, sortir le gigot et laisser reposer pendant 15 minutes couvert d'un papier d'aluminium avant de servir.

Épaule d'agneau cuisson lente

Ingrédients

1 épaule d’agneau avec os

1 branche de Romarin

1 branche de thym

1 tasse de vin blanc sec

1 cuillère à soupe de piment d'Espelette

1 cuillère à soupe de fleur de sel

¼ de tasse d'huile d'olive

2 gros oignons en gros quartiers

1 tête d'ail en chemise

5 grains de poivre

1 feuille de laurier

Préparation

Frotter l’épaule d’agneau avec la fleur de sel et le piment d'Espelette.

Dans un plat muni d'un couvercle et allant au four, saisir l’agneau à feu vif sur toutes les faces avec l'huile d'olive.



Ajouter les oignons et laisser cuire pendant 5 min.



Arroser avec le vin blanc, le laurier le poivre le thym le romarin et ajouter l'ail en chemise. Déposer le couvercle et mettre au four chaud à 250 F pendant 7 heures en arrosant l'épaule de temps en temps.

Laisser reposer la viande 20 minutes

Filtrer le jus de cuisson avant de servir