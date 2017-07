Un Québécois marchera jusqu'à Santa Monica pour remercier ses neurochirurgiens

On en parle en ondes : Entrevue Sébastien Jacques (10:54) Publié le jeudi 06 juillet 2017 dans Le Québec maintenant Avec Paul Houde

(98,5 FM) - Afin de remercier ses deux neurochirurgiens américains qui lui ont permis de recouvrer la santé, le Québécois Sébastien Jacques a décidé de marcher 5000 kilomètres jusqu'en Californie pour leur serrer la pince.

Le parcours de Sébastien Jacques n’est pas banal. Joueur de tennis prometteur, il remporte le championnat canadien junior à deux reprises. Originaire de Magog, l’athlète obtient même une bourse d’études pour jouer au tennis à l’université Virginia Tech.

Alors qu’il compétitionne sur le circuit universitaire américain, le jeune homme commence à ressentir des symptômes inquiétants. Des étourdissements et une pression à la tête l’empêchent de s’entraîner à haute intensité, si bien que ses médecins lui suggèrent d’arrêter la compétition le temps qu’ils trouvent le mal qui l’afflige.

Au bout de quatre longues années loin du tennis, on lui diagnostique une tumeur bénigne au cerveau. Comme les neurochirurgiens d’ici ne veulent pas l’opérer étant donné que sa tumeur n’est pas cancéreuse, Sébastien Jacques se tourne vers la Californie pour qu’on puisse lui extraire la tumeur. Après avoir amassé près de 110 000 dollars grâce à une collecte de fonds, le jeune homme a pu être opéré le 12 février 2015.

Reconnaissant

Cette délicate opération lui a permis de recouvrer la santé et sa passion du tennis à titre d’entraîneur. Après avoir passé une année à enseigner le tennis en Australie, Sébastien Jacques a eu la folle idée de traverser les États-Unis à la marche pour remercier ses deux neurochirurgiens et aussi, pour raconter son histoire afin de donner de l’espoir à d’autres malades.

Il a donc commencé son long périple le 1er avril à Magog et s’est rendu à Québec et à Montréal. Puis avec sa mère, il a fait la route en auto jusqu’à Virginia Beach pour amorcer la portion américaine de son trajet.

Sa destination finale sera Santa Monica, en Californie, qu’il espère rejoindre vers la mi-septembre.

«C’est là que je me suis fait opérer. Quand j’ai eu l’idée de la marche, c’était de retracer un peu tout ce que j’avais vécu. Je voulais passer par Virginia Tech qui était mon université et où mes problèmes de santé ont commencé. Et je voulais vraiment finir à Santa Monica en serrant la main à mes deux neurochirurgiens pour les remercier de ce qu’ils ont fait pour moi.»

Son aventure en bref :

-Sébastien Jacques marche environ 40 km par jour, soit 10 heures de marche, beau temps, mauvais temps.

-Il marche seul, sans équipe de soutien.

-Il dort dans sa tente. Parfois, des gens qu'il rencontre l'invitent à coucher chez eux.

-Il marche avec une poussette de jogging d,environ 100 livres où se trouvent son équipement de camping, son ordinateur, ses vêtements, sa nourriture et son eau.

Si vous voulez lui envoyer des messages d'encouragement, vous pouvez le faire via son site web: Sebastienjacques.com